Verona, Silvestri: «Fondamentale mantenere l’ossatura della squadra»

Ai canali ufficiali dell’Hellas Verona, il portiere scaligero Marco Silvestri ha parlato della nuova stagione alle porte dei gialloblù.

NUOVA STAGIONE – «Ci tenevo prima di tutto a mandare un grosso abbraccio a tutta la città di Verona. Vogliamo che sappiate che, anche se siamo qui, vi pensiamo e siamo sicuri che vi rialzerete subito. So che, anche a livello personale, sarà un anno molto importante. Siamo qui per lavorare al meglio e farci trovare pronti. È stato fondamentale mantenere l’ossatura della squadra dello scorso anno, nel quale abbiamo raccolto grandi risultati grazie all’umiltà e al lavoro quotidiano. Chi arriverà quest’anno dovrà capire da subito cosa vuol dire giocare per l’Hellas Verona».

PREPARAZIONE PORTIERI – «Abbiamo iniziato a lavorare sulla tecnica ma anche sull’aerobica, parametrata alle distanze che dobbiamo coprire in partita. Ma siamo sicuri che il preparatore, Massimo Cataldi, col passare dei giorni ci metterà sempre più sotto torchio…».