Verona, Silvestri: «Stagione speciale. Ronaldo ti mette in apprensione»

Il portiere dell’Hellas Verona, Marco Silvestri, racconta la sua esperienza con la maglia del club scaligero. Le sue dichiarazioni

Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, protagonista di una grande stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal profilo Instagram del club: «E’ stata la prima stagione in A, è stata speciale. Dispiace per lo stop e speriamo di tornare a giocare presto. La parata più bella? Su una punizione di Berardi con il Sassuolo».

«Cristiano Ronaldo? E’ un giocatore incredibile, di un altro pianeta, ti mette in apprensione. Quando ha la palla sai già che devi stare molto attento perché potrebbe inventarsi qualcosa, come ha fatto a Verona. E’ sempre difficile da affrontare, soprattutto per un portiere. Nazionale? E’ la massima aspirazione per tutti i calciatori, non ci penso particolarmente ma non si gioca a calcio per non essere convocati in Nazionale».