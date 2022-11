Conferenza stampa Bocchetti: «Gara con lo Spezia un bivio per noi, ma non si retrocede a novembre»

Salvatore Bocchetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delicata contro lo Spezia

«Mi è piaciuta la reazione della squadra contro la Juventus dopo una serie di partite brutte. Dopo la partita ero caldo, ho avuto una reazione umana e pensandoci ora è inutile sprecare energie su un qualcosa in cui non posso incidere. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi e fare un grande risultato domani. Il percorso è difficile ma credo nei miei ragazzi».

SPEZIA – «Per noi è un bivio, una partita fondamentale per il nostro futuro ma non retrocediamo a novembre. Lo scorso anno la salvezza si è decisa all’ultima giornata. Loro sono una squadra forte e hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre come Milan e Udinese».