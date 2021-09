Sassuolo, Squinzi: «I giovani neroverdi il futuro dell’Italia»

Veronica Squinzi, vicepresidente del Sassuolo, conferma la presenza della Mapei nel progetto dei neroverdi e loda il lavoro con i giovani

A margine dell’evento Cersaie 2021 Veronica Squinzi, vicepresidente del Sassuolo, ha parlato del futuro della Mapei nel progetto in un’intervista e si è detta innamorata della squadra. Le parole riprese da TMW:

I GIOVANI – «Mapei è sempre presente al Cersaie, dove riconosce la sua vicinanza non solo come spirito, ma anche come sviluppo economico. Il gruppo Mapei sta avendo ottimi riscontri e vediamo un futuro sempre più tinto di neroverde. Mi sono innamorata del progetto Sassuolo, dove ci sono tanti giovani ragazzi, talenti, che potranno dare sempre di più e saranno al centro del futuro non solo del Sassuolo, ma anche dell’Italia».