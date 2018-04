Verso Barcellona-Roma, Nainggolan va in tribuna: out al Camp Nou

Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale di Champions League. E’ il match più importante della stagione della Lupa, partita che Nainggolan non giocherà – ore 16.15

Brutte, bruttissime, notizie per i tifosi della Roma. Non ci sarà Radja Nainggolan nella sfida in programma questa sera al Camp Nou contro il Barcellona, ore 20.45, atto primo dei quarti di finale della Champions League. Nulla da fare per il centrocampista belga, che ha provato in tutti i modi a stringere i denti per non perdere questo appuntamento con la storia giallorossa. Ma non c’è nulla da fare: il Ninja va in tribuna, non sarà neanche in panchina al Nou Camp. Al suo posto giocherà Pellegrini a centrocampo, apparso in netto vantaggio su Gerson nelle ultime ore.

Verso Barcellona-Roma, Nainggolan vuole giocare a tutti i costi – ore 14

Dal rossoblu del Bologna a quello del Barcellona il passo è breve: ieri e oggi della stagione di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è uscito anzitempo nel corso della sfida di campionato che si è disputata al Dall’Ara: è durata 17 minuti la sua partita a causa di un problema muscolare al flessore. Il risentimento alla coscia destra ha messo k.o il Ninja e lasciato l’intera Roma in uno stato di agitazione.

Il calciatore è, comunque, partito con la squadra e, ai tifosi che gli chiedevano info sulle sue condizioni, ha risposto che non sarebbe partito se non fosse stato bene. Parole incoraggianti che, però, vanno in contraddizione con quanto sta accadendo in questi minuti. Stando alle informazioni raccolte, in esclusiva, dalla nostra redazione, infatti, le sensazioni intorno a Nainggolan, dopo l’allenamento di rifinitura, sono molto negative. Oggi pomeriggio ci sarà un confronto tra lo staff medico e mister Eusebio Di Francesco per fare il punto della situazione su Radja. Il Ninja vuole giocare a tutti i costi, ma, la sensazione, è che si deciderà soltanto a ridosso della partita.