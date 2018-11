Vertonghen-Inter: pronto un nuovo colpo a parametro zero

L’Inter potrebbe ingaggiare Vertonghen a parametro zero. Nuovo colpo a zero per i nerazzurri? Le ultimissime

Nome nuovo per l’Inter. I nerazzurri potrebbero pescare nuovamente dal mercato degli svincolati, andando a ingaggiare un nuovo difensore a costo zero. L’Inter, in questa stagione, ha portato a termine due trattative importanti, strappando Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah a zero alla Lazio e alla Juventus. Due rinforzi importanti, due calciatori diventati immediatamente titolari. Secondo Sky Sport, il piano di rafforzamento dell’Inter potrebbe prevedere un nuovo colpo a costo zero: Jan Vertonghen.

L’esperto difensore belga, classe 1987, gioca nel Tottenham e ha un contratto col Tottenham in scadenza a giugno 2019 ma ad oggi le trattative per il rinnovo con gli Spurs non sono in fase avanzata. Sull’esperto difensore, abile a giocare da centrale ma all’occorrenza anche da terzino sinistro, c’è l’Inter. In casa Tottenham c’è anche un altro centrale che è in scadenza, ovvero Alderweireld ma gli Spurs vantano l’opzione per il prolungamento. L’Inter dunque potrebbe pescare all’estero. Nuovo svincolato per Spalletti? Nel mirino c’è Jan Vertonghen.