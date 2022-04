Vicario campione di solidarietà: premiato per la famiglia ucraina accolta

Al portiere dell’Empoli è stato conferito il premio “Gasco” a Mondovì dopo aver ospitato a casa sua una famiglia di rifugiati ucraini

Guglielmo Vicario ha ricevuto il premio “Gasco” 2022 per il suo impegno filantropico. Il portiere dell’Empoli ha infatti aperto le porte della sua casa friulana per ospitare una famiglia di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. Ecco le parole del portiere dell’Empoli alla premiazione:

«Abbiamo trovato questo contatto con una azienda che ha una filiale in Ucraina e tramite delle corriere abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio per salvare delle vite. Il bambino e la madre sono arrivati a Udine e hanno accettato la nostra accoglienza. Piano piano si stanno integrando. Abbiamo passato la Pasqua insieme e sono in contatto costante sia con la madre che con il piccolo Milan che è un po’ diventato un fratellino acquisito che non ho mai avuto.

Il nostro obbiettivo è quello di riportare un po’ il sorriso a queste persone».