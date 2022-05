Vicario il para rigori: rendimento da big e ora il mercato si infiamma

Guglielmo Vicario, il para rigori: il portiere dell’Empoli ha avuto un rendimento da big in stagione

Guglielmo Vicario chiuderà una stagione da big in Serie A con la maglia dell’Empoli. L’estremo difensore, di proprietà del Cagliari, ha avuto un rendimento importante e il rigore parato a Perotti lo ha messo in cima alle classifiche delle statistiche.

Su tutte quella dei rigori parati: sono cinque su dieci in stagione e superato Szczesny. Il suo rendimento non è passato inosservato e il mercato attorno al portiere si infiamma con Lazio e Fiorentina in pole per aggiudicarsi l’estremo difensore. Lo scrive La Nazione.