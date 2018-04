Milan per il salto di qualità: si torna su Vidal, “consiglio” di Bonucci

Bonucci vuole giocatori di esperienza al Milan, Fassone e Mirabelli guardano verso il Bayern Monaco e pensano a Vidal

Il Milan vuole fare il salto di qualità e ha bisogno di giocatori importanti per poter fare bene in Italia e, eventualmente, in Europa. Leonardo Bonucci, capitano e ormai leader rossonero, ha indirettamente suggerito profili di esperienza a Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Bonucci vorrebbe mantenere la rosa attuale e migliorarla con qualche rinforzo. Uno di questi potrebbe essere Arturo Vidal, che con Bonucci ha condiviso annate e vittorie importanti ai tempi della Juventus. Milita nel Bayern Monaco, ma non sembra andare d’accordissimo con la società. Già in passato si è parlato di un suo addio e a luglio potrebbe essere ceduto per un piano di ricambio generazionale in seno ai bavaresi.

Quanto può costare uno come Arturo Vidal? Per adesso la valutazione si aggira attorno ai trenta milioni di euro, ma non c’è un prezzo preciso per il cileno. Di certo, il Bayern non lo darà via per poco, non lo svenderà insomma. Al Milan serve una mezzala d’esperienza, che abbia piedi buoni e sappia pure rompere il gioco avversario, in pratica uno alla Vidal. La carta di identità non è dalla sua parte, ma il Milan sembra voler puntare su giocatori buoni a prescindere dall’età. Non è ancora in piedi una trattativa, ma in estate potrebbero esserci sorprese per Vidal.