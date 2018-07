Vidal, niente Serie A: c’è l’Atletico Madrid

Nonostante l’interesse di Inter e Napoli, il futuro di Arturo Vidal sembra essere lontano dall’Italia: l’ex Juventus piace all’Atletico Madrid di Simeone

Il ritorno di Arturo Vidal in Italia si fa sempre più complicato. Il giocatore, accostato nelle scorse settimane a Inter e Napoli, potrebbe trasferirsi in Spagna. Stando a quanto riportato quest’oggi da Sport1 in Germania, infatti, il cileno del Bayern Monaco piace e non poco all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I colchoneros sono alla ricerca di un centrocampista per la partenza di Gabi e avrebbero individuato nell’ex Juventus il giocatore giusto per sostituirlo. Novità sono attese nelle prossime ore.