Vieira va controcorrente: «All'Italia mancano intensità, forza e velocità...»

Patrick Vieira smorza gli entusiasmi dopo la vittoria dell’Italia contro la Svizzera e critica gli Azzurri

Patrick Vieira, ex calciatore e ora allenatore, ai microfoni di ITV ha smorzato gli entusiasmi sull’Italia dopo la vittoria contro la Svizzera per 3-0.

«Credo che le prime due partite che hanno giocato siano state semplici. Ovviamente devi battere chi ti ritrovi davanti, ma continuo ad avere dubbi sul fatto che l’Italia possa arrivare fino alla fine. Credo che manchi loro intensità, forza, velocità per essere ancora più pericolosi in avanti, quindi aspetterò le prossime partite. Ritengo sia ancora troppo presto per prendere in considerazione l’Italia e dire che può arrivare fino alla fine».