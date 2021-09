Vieri: «Haaland meglio di van Basten a 20 anni»

Vieri ha parlato di Erling Haaland. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante sulla stella del Borussia Dortmund

Alla Bobo TV, Vieri si è espresso così su Erling Haaland. Le sue parole.

«Negli ultimi 20-30 anni non ho mai visto un centravanti 20enne forte come lui, nemmeno Van Basten era forte come lui. Sembra abbia 3/4 volte la forza fisica degli altri, quando calcia in porta ha una potenza incredibile. È più bravo di tutti in tutto, anche quando scatta è incredibile».