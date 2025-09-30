Villarreal Juve, parla Marcelino: «La Juventus è fortissima fisicamente, con giocatori di livello mondiale»

Villarreal Juve, il tecnico dei sottomarini gialli Marcelino: «La Juventus è fortissima fisicamente, con giocatori di livello mondiale». Le parole

Dopo aver lasciato alle spalle i due pareggi in campionato, la Juventus riaccende i riflettori sulla Champions League. Reduce da un pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund nella gara d’esordio, la squadra bianconera si prepara ad affrontare il Villarreal all’Estadio de la Cerámica per la seconda sfida del girone europeo.

Alla vigilia dell’incontro, martedì 30 settembre alle ore 13.45, l’allenatore del Villarreal Marcelino ha preso la parola in conferenza stampa, presentando il match e rispondendo alle domande dei giornalisti.

CHAMPIONS LEAGUE COL VILLARREAL – «Ho vissuto tanti momenti speciali con il Villarreal e non mi sarei mai aspettato di essere qui contro la Juve in una partita di Champions. Siamo contenti e abbiamo tanta voglia di vincere, donare allegria ai nostri tifosi, nel rispetto gli avversari».

PRIMA GARA IN CASA – «Abbiamo perso con il Tottenham all’esordio. Ora giochiamo la prima partita di Champions in casa, affrontiamo una grandissima squadra, la più titolata di Italia, ma abbiamo tantissima voglia e i miei giocatori hanno dimostrato di poter affrontare qualsiasi avversario. Dobbiamo continuare a crederci: c’è stata un po’ di incertezza ma è servita per trovare la convinzione di poter competere contro tutti. Avremo il sostegno dei nostri tifosi che dal primo all’ultimo minuto. Con l’impegno dei giocatori potremo vincere».

JUVE – «Nessuno ci crede al fatto che la Juve sia in ricostruzione: è una grande squadra con giocatori di altissimo livello, ha un allenatore che ha fatto pochi cambiamenti nella rosa. Se qualcuno sta ancora integrando giocatori siamo noi, il resto è una scusa. La Juve è fortissima fisicamente, con giocatori di livello mondiale, molto forti nei duelli e nelle transizioni, nell’ultimo terzo del campo. È complicato creare occasioni contro di loro. Ma anche noi siamo una grande squadra, penso che siamo all’altezza per competere».

ATTACCO DELLA JUVE – «Yildiz, Conceicao e Vlahovic c’erano anche l’anno scorso. Tre possibili titolari c’erano già, poi hanno preso David che era cercato da tutta Europa e speso 40-50 milioni per Openda. Penso che l’attacco abbia un buon livello, con tutto il rispetto preferirei che fossero infortunati tre o quattro… Ma vogliamo giocare contro i migliori, con i titolari che Tudor sceglierà faremo in modo di difendere al meglio. Ma come diceva Renato la difesa inizia dall’attacco, abbiamo dimostrato finora di essere molto compatti e domani dovremo continuare a dimostrarlo».

