Villarreal, Parejo attacca Nagelsmann: «Ci ha mancato di rispetto»

Il centrocampista del Villarreal Dani Parejo ha attaccato l’allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann

Dani Parejo, centrocampista del Villarreal, al termine della partita contro il Bayern Monaco ha puntato il dito contro Nagelsmann, tecnico dei bavaresi.

LE PAROLE – «Io non conosco il loro allenatore e non ci ho mai parlato. Ma quando è uscito il sorteggio e hanno visto che l’avversario era il Villarreal, il loro allenatore ha mancato di rispetto non Villarreal ma al calcio intero dicendo che voleva chiudere il discorso all’andata. Per noi è stata una mancanza di rispetto. Alla fine, quando sputi verso in aria, spesso ti ricade addosso…».