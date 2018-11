Villas-Boas tifa Juve: «Con Ronaldo vincerà la Champions»

André Villas-Boas, ex tecnico del Porto e dello Zenit, ha parlato della Champions League e del possibile futuro in Italia

André Villas-Boas, ex tecnico di Porto e Zenit, fra le altre, ex collaboratore di Mourinho, ha parlato al Corriere dello Sport della sua carriera, del suo futuro e anche della Champions. Ecco le sue parole: «La serie A mi interessa, dal punto di vista tattico è uno dei campionati più difficili. In futuro chissà. Negli anni ho avuto contatti con l’Inter, la Roma e altri club però non siamo arrivati a una fase di trattativa vera e propria perché ero impegnato con un’altra società o perché non abbiamo raggiunto un accordo sul programma di lavoro».

Queste invece le parole di Villas-Boas sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve: «Mi ha totalmente sorpreso. Come si fa a vendere Cristiano per 100 milioni? Non si capisce da nessun punto di vista: né sportivo né economico. Complimenti alla Juventus per il colpo che ha fatto. Pallone d’Oro a Ronaldo? Sinceramente spero di sì. Sarebbe giusto perché se lo merita». Chiosa sulla Juve e la Champions: «Se con Ronaldo la Juventus alzerà la Champions League? Assolutamente sì. Non dico che siano i favoriti numero uno, ma ora hanno un campione che farà la differenza».