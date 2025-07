Vinicius Junior sicuro: «Bisogna sempre mantenere un ritmo alto. Gli obiettivi del Real Madrid...» - Calcio News 24

Vinicius Junior tra sogni, responsabilità e futuro incerto con il Real Madrid

Il futuro di Vinicius Junior resta sospeso, complice un rinnovo di contratto con il Real Madrid attualmente congelato e rimandato a data da destinarsi. In attesa di sviluppi, il fuoriclasse brasiliano ha deciso di raccontarsi in un’intervista rilasciata a GQ, nella quale ha affrontato con sincerità temi profondi della sua vita e carriera.

Vinicius Junior ha parlato innanzitutto del significato che ha per lui essere oggi uno dei simboli del calcio mondiale:

«Giocare a questo livello, nel club più grande del mondo e per la mia nazionale, è ancora come vivere un sogno. So che il mio percorso può ispirare altri, soprattutto i bambini che provengono da contesti difficili come il mio. Sapere che la mia storia può motivare qualcuno a credere nei propri sogni è qualcosa che vale più di ogni trofeo», ha detto con orgoglio.

Ripercorrendo le tappe fondamentali del suo cammino, Vinicius Junior ha citato tre momenti chiave: l’esordio professionale con il Flamengo, il trasferimento al Real Madrid e, naturalmente, i gol in due finali di Champions League, eventi che lo hanno consacrato a livello internazionale.

«Ognuno di questi momenti mi ha formato come calciatore ma anche come persona», ha aggiunto.

Il campione brasiliano non si accontenta dei successi già ottenuti. Le sue ambizioni restano alte: «Ho raggiunto tanto, ma ho ancora fame di vittorie. Voglio conquistare altri trofei con il Real, vincere con la nazionale e continuare a ispirare le nuove generazioni. Il mio sogno più grande è lasciare un’eredità che vada oltre il campo da gioco». In questa direzione va anche il lavoro della Fondazione Vinicius Junior, impegnata nel migliorare il sistema educativo in Brasile.

Infine, ha parlato del suo ruolo di esempio per i più giovani:

«Essere un modello per altri è una responsabilità enorme. Significa dare sempre il buon esempio. Cerco di restare umile, ricordare le mie origini e dimostrare che con dedizione e rispetto, tutto è possibile».

Mentre il Real Madrid riflette sul suo futuro, Vinicius Junior continua a costruire la sua eredità dentro e fuori dal campo. Un talento straordinario, ma soprattutto un uomo consapevole del proprio impatto sul mondo.