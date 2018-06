Viviano ai saluti: ufficiale la cessione allo Sporting Lisbona, clausola da 45 milioni

Ora è ufficiale, Emiliano Viviano lascia la Sampdoria per raggiungere lo Sporting Lisbona di Sinisa Mihajlovic

Dopo l’addio su Instagram è arrivata anche la conferma ufficiale. Emiliano Viviano non difenderà più i pali della Sampdoria il prossimo anno. E’ ufficiale il suo passaggio allo Sporting Lisbona, del neo allenatore Sinisa Mihajlovic. Il comunicato ufficiale della società blucerchiata che annuncia la cessione: «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Sporting Clube de Portugal i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emiliano Viviano. Al portiere – 115 presenze nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno e l’attaccamento dimostrati in queste quattro stagioni e il più grande in bocca al lupo da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società per il prosieguo della sua carriera».

Nel contratto del portiere è stata inserita una clausola rescissoria da 45 milioni. Un importo molto alto per scoraggiare qualsiasi pensiero, estero o di squadre portoghesi, di acquistare l’estremo difensore che, ritroverà Sinisa Mihajlovic dopo la parentesi alla Sampdoria che li ha fatto instaurare un bel rapporto.