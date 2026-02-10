Vlahovic Juve, pronto il rientro in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso»

Vlahovic Juve, tutto pronto per il ritorno in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso»

A rivederlo esultare a bordo campo per il gol di Kalulu, la domanda è sorta spontanea: quanto manca per riavere Dusan Vlahovic? La risposta arriva su Tuttosport da chi lo conosce meglio di chiunque altro: Dusan Ilic, preparatore atletico della Nazionale serba e amico storico del numero 9.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV



HA SENTITO DUSAN «Non negli ultimi giorni, ma seguo da vicino qualsiasi cosa gli accada».

I TEMPI DEL RIENTRO «L’infortunio è arrivato in un’area ben specifica, che guarisce più lentamente. Naturalmente il recupero è più lungo. Ma con medici e specialisti che ha a disposizione, posso dire che lo rivedremo presto».

LA DATA «Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo. E pure alle vecchie abitudini: segnare e distruggere le reti avversarie».

LA RIABILITAZIONE «Non l’ho seguito personalmente in questa fase, ma Belgrado non era la città ideale per recuperare: aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il percorso. Il fattore climatico è determinante».

LA STAZZA FISICA «Lui ha una struttura fisica da sogno, persino in queste condizioni. Potrebbe fare qualsiasi sport. Semmai, la struttura è un aiuto per il recupero».

COSA SUCCEDERA’ «Può accadere qualsiasi cosa fino a fine anno. La mia preoccupazione è che dopo quest’infortunio possa tornare in maniera veemente, feroce. Ha fame, il desiderio sempre enorme di far gol, quasi maniacale. Il consiglio è questo: deve provare a tornare in maniera comunque controllata, ci vada piano almeno nelle prime partite, altrimenti avrà altri problemi».

GLI INIZI DEL RAPPORTO «Abbiamo iniziato a lavorare nel 2021, durante il periodo Covid: si faceva allenamento ancora in isolamento. Per più di un anno insieme, sedute su sedute. Aveva già un allenatore solo per l’aspetto della condizione fisica, io e lui ci siamo concentrati sugli aspetti nutrizionali. Per me è semplicemente eccellente, come giocatore e come persona. Ha delle performance fisiche di altissimo livello e lavora per mantenerle».

LA PROSSIMA SQUADRA «Per me andrà al Barcellona. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare».

RINNOVARSI «Dusan rispetta e ama il vostro Paese, ecco perché è rimasto così a lungo. Ma ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti. Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti».