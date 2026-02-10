Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Juventus News

Vlahovic Juve, pronto il rientro in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso»

Published

2 ore ago

on

By

vlahovic Prossimo turno Serie A

Vlahovic Juve, tutto pronto per il ritorno in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso»

A rivederlo esultare a bordo campo per il gol di Kalulu, la domanda è sorta spontanea: quanto manca per riavere Dusan Vlahovic? La risposta arriva su Tuttosport da chi lo conosce meglio di chiunque altro: Dusan Ilic, preparatore atletico della Nazionale serba e amico storico del numero 9.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV


HA SENTITO DUSAN «Non negli ultimi giorni, ma seguo da vicino qualsiasi cosa gli accada».
I TEMPI DEL RIENTRO «L’infortunio è arrivato in un’area ben specifica, che guarisce più lentamente. Naturalmente il recupero è più lungo. Ma con medici e specialisti che ha a disposizione, posso dire che lo rivedremo presto».
LA DATA «Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo. E pure alle vecchie abitudini: segnare e distruggere le reti avversarie».
LA RIABILITAZIONE «Non l’ho seguito personalmente in questa fase, ma Belgrado non era la città ideale per recuperare: aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il percorso. Il fattore climatico è determinante».
LA STAZZA FISICA «Lui ha una struttura fisica da sogno, persino in queste condizioni. Potrebbe fare qualsiasi sport. Semmai, la struttura è un aiuto per il recupero».
COSA SUCCEDERA’ «Può accadere qualsiasi cosa fino a fine anno. La mia preoccupazione è che dopo quest’infortunio possa tornare in maniera veemente, feroce. Ha fame, il desiderio sempre enorme di far gol, quasi maniacale. Il consiglio è questo: deve provare a tornare in maniera comunque controllata, ci vada piano almeno nelle prime partite, altrimenti avrà altri problemi».
GLI INIZI DEL RAPPORTO «Abbiamo iniziato a lavorare nel 2021, durante il periodo Covid: si faceva allenamento ancora in isolamento. Per più di un anno insieme, sedute su sedute. Aveva già un allenatore solo per l’aspetto della condizione fisica, io e lui ci siamo concentrati sugli aspetti nutrizionali. Per me è semplicemente eccellente, come giocatore e come persona. Ha delle performance fisiche di altissimo livello e lavora per mantenerle».
LA PROSSIMA SQUADRA «Per me andrà al Barcellona. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare».
RINNOVARSI «Dusan rispetta e ama il vostro Paese, ecco perché è rimasto così a lungo. Ma ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti. Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto1 giorno ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×