Vlahovic Juventus, acquisto rimandato? C’entra anche Morata

Le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic, nel mirino sul mercato anche della Juventus per l’attacco di Allegri

La Juventus la squadra più attiva su Dusan Vlahovic. I bianconeri, come scrive La Nazione, a gennaio non avrebbero la disponibilità economica per accontentare le richieste di Commisso, a differenza delle big inglesi come Liverpool e Manchester City.

La Fiorentina valuterebbe circa 70 milioni di euro il gioiello serbo, con la Vecchia Signora costretta a rimandare un eventuale assalto alla prossima estate, sperando che a gennaio il classe 2000 non si muova da Firenze. La Juve, attraverso le cessioni e il possibile mancato riscatto di Alvaro Morata (fissato a 35 milioni), cercherebbe di raccogliere il tesoretto necessario a fine stagione per tentare un assalto concreto per il cartellino di Vlahovic.