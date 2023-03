Walter Sabatini contro il DDL anti fumo: «Ora come li acquisto i giocatori?»

L’ex ds della Salernitana Walter Sabatini, noto fumatore, contro il ddl anti fumo che il ministero è pronto a varare

«Ogni tua sigaretta è un’emozione», così avevano scritto su un muro alcuni tifosi a Walter Sabatini. L’ex ds della Salernitana ha pubblicato proprio quella foto sul suo profilo Instagram, in un post dove commenta la bozza del ddl contro il fumo all’aperto. Di seguito le sue parole.

«Non riesco a credere che sia allo studio un ddl che vieterà il fumo di qualsiasi sigaretta,anche elettronica, nei luoghi pubblici all’aperto. Sarebbe una norma prepotente e vessatoria che produrrebbe anche un rilevante danno economico diretto e indiretto per i monopoli di stato e nella filiera che porta a ristoranti e bar,chiaro che io sono un fumatore serio e gia’ penso di rinunciare alle tavolate con gli amici al ristorante dove proprietari e clienti saranno indotti alla delazione con i vigili urbani che dovranno,almeno così sembra,intervenire sanzionando i fuorilegge, lasciando magari auto in terza fila, sono molto preoccupato. E io ora che faccio tutto il giorno? Come li acquisto i giocatori?

Aggiunta: Per chi non avesse capito, la mia non era un apologia al fumo, spero abbiate colto il leggero filo di ironia nelle mie parole, legate soprattutto al mio personaggio che come sapete è accentrato sulla figura della sigaretta come ente assoluto. Dovreste conoscermi»