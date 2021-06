Zenga: «Impressionato dall’Italia. Gattuso Fiorentina? Mi dispiace per lui»

Walter Zenga, ex portiere di Inter e Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: le sue dichiarazioni

ITALIA – «Sono impressionato dal gioco dell’Italia. Mancini non lavora con i ragazzi tutti i giorni, ma a vederli sembra il contrario. È un grande merito, ha saputo trasformare tutte le energie negative. Si è scelto anche uno staff tecnico, un fattore che gli dà ancora più garanzie. E non dimentichiamoci di Oriali. Se un giovane ha modo di rapportarsi con gente di spessore come Vialli e De Rossi, sente il peso dei consigli».

ROTTURA GATTUSO FIORENTINA – «La reputo una persona di spessore, lo ammiro e c’è grande rispetto. Mi dispiace molto per lui, perché trova sempre situazioni poco piacevoli. Creta, Palermo, Napoli e ora Firenze».

LOCATELLI – «Ha fatto una giocata a memoria, con un’apertura al volo precisa. Poi tutto viene da sé, come la doppietta. Poi ha la fortuna di giocare con Berardi che è suo compagno anche al Sassuolo».