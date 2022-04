Wanda Nara: «Icardi via dall’Inter per colpa di Fabrizio Corona». Parla la moglie dell’attaccante nerazzurro

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ha ha testimoniato come parte civile nel processo milanese per diffamazione a carico di Fabrizio Corona per l’articolo intitolato “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic“.

«Da quell’articolo, che riportava tutte cose non vere, sono cominciati i problemi e Mauro poi ha dovuto cambiare squadra, l’Inter gli aveva fatto pesare anche questa situazione, gli era stato detto che doveva anche cambiare procuratore, che non doveva avere più una procuratrice donna.L’uscita di quell’articolo ha creato sofferenze e patimenti in famiglia, anche perché io ho 5 figli che andavano a scuola qua a Milano in quel periodo. Da quel momento iniziò anche il distacco grande tra Mauro, i tifosi, il club e dirigenti. Noi siamo una famiglia tradizionale e questa storia ci ha portato problemi dentro la famiglia e fuori dalla famiglia. Sono ancora la procuratrice di mio marito, anche se non è facile essere una procuratrice donna. Da questo processo mi aspetto giustizia, anche perché, per me e per Mauro, Milano è la nostra casa».