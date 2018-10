Wanda enigmatica: «Non so se Icardi rimarrà all’Inter per sempre, ma lo spero»

Inter: Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, non si sbilancia troppo sul futuro dell’argentino. La showgirl ha anche parlato del gol nel derby del marito e del record di gol nerazzurro

Il futuro di Mauro Icardi appare ancora come poco nitido: il capitano dell’Inter, che tratta da mesi il rinnovo di contratto con i nerazzurri, ieri ha clamorosamente aperto alla possibilità di un addio. Difficile capire dove l’argentino voglia andare a parare, così come enigmatiche appaiono le parole rilasciate ieri a Tiki Taka dalla moglie (e agente) Wanda Nara, che non si è spinta troppo in là, pur strizzando l’occhiolino ai tifosi interisti: «Io non so se Mauro resterà per sempre all’Inter, ma lo spero», ha detto la bionda showgirl, prima di tornare a parlare ancora delle emozioni del derby vinto all’ultimo minuto proprio grazie al gol del marito.

«Quel gol è stato bellissimo. Io sento spesso dire che Icardi deve aiutare di più la squadra e giocare con gli altri, ma in realtà lui deve fare quello: stare in area – ha precisato Wanda Nara nel corso della trasmissione – . L’Inter ha dominato la partita e ha vinto. Io sono sicura che se qualcuno avesse chiesto al novantesimo prima del gol a Mauro il risultato finale lui avrebbe detto che l’Inter avrebbe vinto, perché ci crede sempre. Lo Scudetto? Non lo so, ma penso che l’Inter sappia quello che deve fare e Luciano Spalletti sta facendo benissimo. Nei giorni scorsi Mauro guardava la classifica cannonieri dell’Inter e continuava a dirmi che doveva superare Christian Vieri: questa cosa per lui era uno stimolo e alla fine ci è riuscito». Tutto è bene quel che finisce bene.