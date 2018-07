Wanda si prende il Mondiale, ma non si tratta della moglie di Icardi, ma del colosso cinese del cinema e dell’intrattenimento che ha staccato un assegno da 150 milioni di dollari cogliendo l’opportunità.

Cina vincitrice della Coppa del Mondo 2018 che si sta giocando in Russia, ma non con la Nazionale, neanche qualificata alla kermesse, ma grazie agli sponsor. I cartelloni pubblicitari a bordo campo, le pubblicità in televisioni e il merchandising al Mondiale farà sempre più spazio alla Cina e ai suoi sponsor. I telespettatori e i tifosi presenti negli stadi russi cominceranno a conoscere vari sponsor come Wanda, Vivo, Mengniu e Yadea che affiancheranno i ben più noti e storici marchi come McDonald’s, Visa, Coca Cola e Adidas, da sempre presenti a bordo campo sui cartelloni o nelle pubblicità trasmesse dalle varie televisioni presenti alla competizione. L’ascesa del mercato cinese nei grandi eventi sportivi come il Mondiale o il Superbowl è dovuto soprattutto alla rinuncia da parte di sponsor storici come Sony, Johnson & Jhonson e Castrol che hanno lasciato la Fifa dopo lo scandalo Blatter di qualche anno fa. Cina che, passata da un solo sponsor presente nel Mondiale brasiliano del 2014 a ben sette sponsor presenti in Russia, potrebbe puntare all’organizzazione del Mondiale 2034, il primo utile per l’Asia.

Il presidente del colosso cinese Wanda, sponsor principale dell’Oriente ai Mondiali, Wang Jianlin, sperando che «più aziende cinesi seguissero il nostro esempio, uniremmo le forze per far avanzare gli interessi del nostro calcio»è consapevole del fatto che il presidente cinese Xi vuole far diventare la Cina una superpotenza anche nel pallone, puntando a vincere il Mondiale entro il 2050. In seconda fascia tra gli sponsor presenti al Mondiale, a fianco di colossi come McDonald’s e Budweiser ha fatto il suo debutto Mengniu, maggior produttore di latte e derivati della Mongolia che ha il monopolio dei gelati ai Mondiali in Russia. La società mongola è stata seguita da altri sponsor asiatici come Vivo, astro nascente degli smartphone, Hisense, gigante statale degli elettrodomestici. Per la Fifa si tratta di un salvagente, visto che gli introiti portati dagli sponsor sono al secondo posto come incassi della manifestazione dopo i diritti televisivi, mentre per la Cina si tratta di una specie di Opa sul calcio mondiale.