Werner, addio Inter: nel futuro del tedesco c’è il Liverpool

Le parole di Piero Ausilio hanno chiuso ad un possibile arrivo all’Inter di Timo Werner: nel futuro del tedesco c’è il Liverpool

Le parole di Piero Ausilio hanno chiuso ad ogni possibilità di vedere Timo Werner all’Inter. L’attaccante tedesco, letteralmente esploso in questa stagione, vuole la Premier League e più precisamente vuole il Liverpool.

Anche i Reds lo vogliono da tempo. Come riporta Gianluca Di Marzio servirà attendere per capire. intanto, il giocatore è concentrato sul suo Lipsia. Pronto a darsi battaglia in Bundesliga e Champions.