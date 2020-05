Ausilio: «Werner non arriva all’Inter. Su Cavani e Mertens…»

Lunga intervista a Sky Sport di Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato di calciomercato nerazzurro

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha fatto il punto su diverse trattative e indiscrezioni che riguardano il club nerazzurro. Il ds, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è sbilanciato su Werner. Ecco le sue parole anche su Cavani e Mertens.

WERNER – «A noi è sempre piaciuto e non do un senso al lavoro di scouting se non parlassi bene ma non arriverà all’Inter. Conosco l’opinione del suo ragazzo ma l’anno prossimo non sarà sicuramente all’Inter».

CAVANI – «L’Inter è sempre stata attenta al mercato dei parametri zero e ci siamo rinforzati con giocatori forti come De Vrij, Godin e Asamoah. Dobbiamo sempre guardare le opportunità e Cavani è una di queste. Dire oggi che abbiamo pensato seriamente a Cavani, direi una bugia. Oggi il parco attaccanti dell’Inter è con Lukaku e Lautaro e stiamo valutando di considerare seriamente un discorso su Sanchez. C’è Esposito che è giovane e alla fine della stagione valuteremo se lasciarlo andare e al limite penseremo a un quarto attaccante, ad oggi non è Cavani la priorità».

MERTENS – «Ho un ottimo rapporto con Giuntoli e Marotta ha telefonato con De Laurentiis. Era in scadenza e ha avuto un contatto con noi, molto recente, molto recente. Non ho ancora capito se ha rinnovato o firmato ma ho sempre saputo che la priorità del ragazzo era restare a Napoli e non capisco tutto questo interesse».