Wijnaldum: «Non sono felice al PSG. Non è la situazione che volevo»

Georginio Wijnaldum si sfoga ai microfoni di NOS sulla situazione che sta vivendo al PSG. Le sue parole

Georginio Wijnaldum è uno dei colpi della faraonica campagna acquisti estiva del Paris Saint Germain. L’olandese, tuttavia, non sta giocando e ai microfoni di NOS si sfoga così:

«Non posso dire di essere completamente felice. Perché la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio e dovrò imparare ad affrontarlo. Sono un combattente. Devo rimanere positivo e lavorare sodo per capovolgere la situazione. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in forma e ho fatto anche molto bene. Questa è una cosa diversa a cui ci si deve abituare. Non vedevo l’ora di fare il nuovo passo e poi succede questo. È molto difficile. È anche preoccupante se non giochi. Ma è solo l’inizio della stagione. Possono ancora succedere tante cose e io resto positivo».