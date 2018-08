Wolfsburg-Napoli streaming e diretta tv: come vedere l’amichevole in programma sabato 11 agosto 2018

Wolfsburg-Napoli, amichevole: gli azzurri di Carlo Ancelotti, dopo la vittoria sul Borussia Dortmund a San Gallo di martedì scorso, affrontano l’ultimo test pre-campionato contro i ‘Lupi’ di Bruno Labbadia. La partita è in programma sabato 11 agosto 2018 alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, calcio d’inizio alle ore 19,30. La gara amichevole sarà trasmessa in diretta tv – in pay per view al costo indicativo di 10 euro – sulle frequenze di Premium Sport 2 e su Sky Sport HD (canale 251 di Sky). Per gli abbonati, la partita sarà inoltre disponibile in streaming su pc, tablet, smartphone, consoles e smart tv su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e TIMVISION. Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Wolfsburg-Napoli, probabili formazioni

WOLFSBURG – Labbadia potrebbe riproporre la formazione vista nella vittoriosa amichevole contro l’Ajax; così, ‘Lupi’ in campo col 4-3-3 formato da Menzel in porta,

Verhaegh, Knoche, Brooks e Gerhardt in linea di difesa. A centrocampo sono pronti dall’inizio Guilavogui, Malli e Arnold; in attacco, ecco il tridente con Mehmedi, Weghorst e

Brekalo.

NAPOLI – Ancelotti ritrova Dries Mertens: in mezzo a tante conferme, il belga dovrebbe partire dal 1′, giocando con Verdi a supporto della punta centrale Milik. Così, azzurri in campo con Karnezis tra i pali, Hysaj, Koulibaly, Albiol e Mario Rui in difesa; a centrocampo sono pronti Allan, Hamsik e Fabian Ruiz. Davanti, Verdi e Mertens a supportare l’attaccante polacco.

WOLFSBURG (4-3-3) – Menzel; Verhaegh, Knoche, Brooks, Gerhardt; Guilavogui, Malli, Arnold; Mehmedi, Weghorst, Brekalo. NAPOLI (4-3-3) – Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Verdi, Milik, Mertens.