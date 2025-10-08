Women’s Champions League: clamoroso Barcellona, Bayern distrutto 7-1. Le blaugrana aprono la campagna europea con un’incredibile goleada

L’inizio della campagna europea del Barcellona Femminile è stato più di una semplice vittoria: è stata una dichiarazione di guerra al resto d’Europa. Con una prestazione di superiorità schiacciante, le blaugrana hanno demolito il Bayern Monaco con un perentorio 7-1, inviando un messaggio inequivocabile a tutte le pretendenti al titolo. Se la delusione di Lisbona bruciava ancora, la risposta è arrivata sul campo, con una squadra che emanava fame, forza e, soprattutto, un calcio celestiale.

La serata al Johan Cruyff si è aperta nel segno della sua regina, Alexia Putellas. La capitana ha impiegato meno di quattro minuti per zittire ogni scetticismo e ricordare al mondo il suo immenso talento, forse in risposta a un quarto posto al Pallone d’Oro ritenuto troppo severo. Il suo gol è stato un manifesto: un sinistro “marchio di casa”, potente e preciso, che ha fatto esplodere lo stadio. Un bacio allo stemma e un inchino al pubblico: la sceneggiatura per la riconquista della Champions, con il finale sognato a Oslo, è già stata scritta.

Sull’onda dell’entusiasmo, la macchina blaugrana ha continuato a travolgere le avversarie. Da un calcio d’angolo, Irene Paredes ha colpito di testa, trovando la respinta del portiere, ma sulla ribattuta la “killer” Ewa Pajor si è avventata per il 2-0. Pochi minuti dopo, un magnifico uno-due tra Alexia ed Esmee Brugts ha permesso all’olandese di firmare il tris. Il gol della bandiera di Klara Bühl per il Bayern è stato solo un’illusione, subito cancellata dalla rete di Salma Parallueloche ha chiuso un primo tempo da manuale sul 4-1.

Nella ripresa, lo spartito non è cambiato. Ancora Pajor, servita magistralmente da Alexia, ha siglato la “manita”. Ma il finale doveva ancora arrivare, e al Barça vige da tempo una regola non scritta: “No Pina, no party”. E festa è stata. Entrata nel secondo tempo, Claudia Pina ha regalato ai 4.409 spettatori una doppietta in cinque minuti, fissando il risultato sul 7-1 e mettendo il sigillo su una serata spettacolare. Se questo è solo l’inizio, i tifosi culés possono iniziare a prenotare i voli: Oslo attende.