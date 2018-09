X-Factor senza giudice, la Serie B sub iudice: storie di false partenze

X-Factor 2018: quando inizia, chi sono i giudici, dove vedere le audizioni su TV8 o su Sky. Le info sul talent show

X-Factor e la Lega Calcio. Due mondi così diversi e distanti ma che, complice un’estate tormentata per entrambi i prodotti televisivi, si sono avvicinati fino ad arrivare quasi al contatto. Due mondi travolti da due scandali che hanno minato la loro credibilità agli occhi dei milioni di telespettatori che settimanalmente seguono le loro vicende. Due colossi, che hanno rischiato di crollare e che ora guardano con così mai tanta incertezza verso il futuro.

X-Factor 2018: il caso Asia Argento

Questa sera inizierà ufficialmente la dodicesima edizione di X-Factor, fortunato format televisivo di origine britannica che prova a scovare dei talenti canori in tutto il mondo. Edizione che avrebbe dovuto avere come giudici del programma il confermassimo Fedez, l’esperto Manuel Agnelli, la frizzante Mara Maionchi e la debuttante Asia Argento che ha preso il posto di Levante come giudice dopo appena un’edizione. Questa sarebbe dovuta essere la squadra per questa stagione televisiva prima che l’ex fidanzata di Morgan venisse travolta da uno scandalo planetario. Asia Argento è stata accusata di molestie sessuale da parte di Jimmy Bennet, ai tempi diciassettenne e pagato per il silenzio dal marito dell’attrice, lo chef Anthony Bourdain (morto suicida a giugno proprio quando iniziavano le registrazioni del programma). Tutto si è fermato. Sky ha preso immediatamente le distanze dall’attrice, in attesa di conferme ufficiali che, a oggi, non sono ancora arrivate. La decisione per Sky è stata inevitabile: interruzione del rapporto lavorativo con Asia Argento, che comunque sarà presente nelle prime 7 puntate del programma, e decisione su chi la sostituirà rimandata a data da destinarsi. Puntate che saranno visibili su Sky Uno (canale 108, anche su digitale terrestre al canale 311 o 11). Ma non finisce qui perchè la nuova edizione di X Factor sarà disponibile anche su On Demand, su Sky Go, lo stesso giorno della messa in onda a partire dalle 23.15. Stessa cosa per NOW TV. X Factor 2018 sarà ovviamente anche su TV8, in differita di un giorno, precisamente alle ore 21.30 del giorno successivo alla prima tv su Sky Uno.

X-Factor 2018: il parallelismo con la Serie B

Estate non meno problematica l’ha vissuta anche la serie cadetta. La Serie B sarebbe dovuta essere composta regolarmente da 22 squadre, ma tre di loro, per ragioni diverse, non sono state presenti ai nastri di partenza. Il Cesena e il Bari, per ragioni economiche, non si sono iscritte al campionato, mentre l’iscrizione dell’Avellino è stata respinta per ragioni legate alla sostenibilità finanziaria. Siena, Ternana e Pro Vercelli occupavano i primi tre posti nella classifica dei ripescaggi ma, in seguito ad un ricorso presentato dal Novara e accettato dal Tribunale Federale, lo stesso Novara e il Catania si sono ritrovate ad occupare i primi due posti, rispedendo Ternana e Pro Vercelli fuori dalla “zona ripescaggi”. In attesa dell’ufficializzazione della graduatoria e dei conseguenti ripescaggi, Novara, Catania e Siena hanno vissuto da spettatori interessati il ricorso della Virtus Entella che, dal canto suo, reclamava l’ammissione in luogo del Cesena che, secondo i dirigenti del club ligure, andava sanzionato. Il risultato? Ricorso dell’Entella respinto, graduatorie per i ripescaggi mai pubblicate e Serie B ridotta a sorpresa a 19 squadre, tra le proteste delle squadre interessate, dell’Associazione Calciatori e di tanti addetti ai lavori.

X-Factor 2018: chi sono i giudici

Venerdì dovrebbe arrivare il verdetto decisivo per la Serie B, visto che il Collegio di Garanzia del Coni si riunirà per discutere proprio sul format del campionato cadetto e su tutti i ricorsi ancora in sospeso. Novara, Catania, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Avellino e Virtus Entella attendono impazienti di conoscere il proprio futuro, che potrebbe regalare loro un anno in caletteria o uno all’inferno in Serie C. X-Factor, nel più breve tempo possibile, dovrà svelare invece, il nome del quarto giudice di questa edizione. Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Malika Ayane o Nina Zilli sono i principali candidati per prendere il posto dell’Argento. Tuttavia, chiunque si siederà al fianco di Agnelli, Fedez e Maionchi si ritroverà a guidare una squadra di cantanti non scelti da loro. Dettaglio non marginale che potrebbe avvantaggiare gli altri giudici così come chi verrà ripescato in Serie B dovrà incominciare subito a correre mettendosi al pari delle altre. X-Factor e Serie B, due mondi mai stati così vicini.