Yerry Mina: «Vi racconto del momento che mi ha fatto innamorare del Cagliari. Ranieri? Lo ringrazio perché...»

Il difensore del Cagliari Yerry Mina ha parlato di cosa lo ha fatto innamorare della squadra rossoblù. Poi il ringraziamento a Claudio Ranieri

Ha rilasciato delle dichiarazioni sui canali della Lega Serie A il difensore del Cagliari Yerry Mina, elemento imprescindibile della difesa dei sarbi in passato con Claudio Ranieri e attualmente con Davide Nicola.

Il giocatore colombiano, ex Barcellona, Everton e Fiorentina ha così commentato il momento che lo ha fatto innamorare di Cagliari: «Il momento in cui mi sono innamorato di Cagliari è stato quando sono arrivato, salii all’ultimo piano dell’hotel e si sentiva tranquillità e grande pace.»

Poi le parole per il suo ex allenatore Claudio Ranieri: «Sfrutto questo momento per ringraziare il maestro Ranieri, colui che mi ha dato una mano e mi ha fatto venire qui a Cagliari; mi chiamò e mi ha disse: “Yerry, vieni a Cagliari”. Quando arrivai e mi unì alla squadra il mister mi disse che voleva che l’aiutassi, ho imparato da lui in ogni momento».