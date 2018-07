Milan, Yonghong Li indagato per falso in bilancio

Nuova inchiesta a Milano, la Procura indaga su Yonghong Li e sull’acquisto dei rossoneri da parte dell’ormai ex patron

La Procura di Milano indaga su Yonghong Li. Si apre un nuovo scenario legato all’ormai ex patron del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera edizione online, Li è finito nel mirino della Procura di Milano ed è indagato per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali. Il cinese, che aveva acquistato il club rossonero lo scorso 13 aprile 2017 per 740 milioni di euro di cui 300 prestati dal Fondo Elliott, non è riuscito a mantenere gli accordi con il gruppo statunitense e ha perso di fatto la proprietà della società.

L’indagine della procura di Milano non riguarda, dunque, il cambio di proprietà del Milan e l’acquisto di Li da parte della precedente gestione Berlusconi. L’indagine riguarda invece la campagna mediatica dell’uomo d’affari cinesi che in più circostanze aveva comunicato di essere in grado di mantenere l’impegno economico con Elliott. La Procura di Milano ha deciso di vederci chiaro e continua ad acquisire i documenti dal Milan e dai vari consulenti. Indagare per rispondere ad un quesito: perché Yonghong Li ha perso 698 milioni di euro investiti nel Milan per ‘soli’ 32 milioni di euro?