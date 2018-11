Calciomercato Genoa: il club rossoblù si muove e cerca un rinforzo per reparto. Nel mirino Lazaar, Lukaku, Bertolacci e Younes

Il presidente Preziosi è pronto a rinforzare la rosa del suo Genoa. Il club rossoblù cerca nuovi elementi che siano in grado di risollevare le sorti della formazione genoana. Il Genoa non sta vivendo un gran momento. I rossoblù, dopo l’ottimo avvio, si sono spenti a causa del cambio in panchina e anche a causa del calendario con Juric che ha dovuto affrontare Inter, Juventus, Milan (in trasferta) oltre a Udinese e Napoli in casa. Due soli punti raccolti per la formazione genoana che inizia a pensare al prossimo mercato invernale. Calciomercato Genoa: i rossoblù, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero mettere a segno almeno 3 colpi nella sessione invernale.

Nel mirino del Genoa c’è ancora Amin Younes. L’esterno tedesco classe ’93, ingaggiato dal Napoli a parametro zero dopo l’esperienza all’Ajax, non ha ancora esordito con il Napoli a causa di un infortunio. Il giocatore, che doveva passare al Genoa già in estate, soffre per la lacerazione al tendine d’Achille, accusata ancora prima dell’inizio del ritiro azzurro. La fine del calvario è vicina, il giocatore dovrebbe tornare in campo nel 2019. Per la fascia sinistra ecco le candidature di Lazaar del Newcastle (ex Palermo) e Jordan Lukaku della Lazio: due giocatori che conoscono bene il campionato italiano e che hanno voglia di rivalsa. Occorre anche un nuovo centrocampista: il primo nome è sempre quello di Andrea Bertolacci, in uscita dal Milan. Il Genoa si è già mosso sul fronte Bertolacci: il centrocampista è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero a giugno ma il Grifone farà un tentativo per anticipare l’affare.