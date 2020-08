Il Real Madrid ha conquistato la Youth League 2019/20 battendo in finale il Benfica: primo trofeo da allenatore per il tecnico Raul

Il Real Madrid si è aggiudicato l’edizione 2019/20 della Youth League battendo per 3-2 i pari età del Benfica.

Primo trofeo da allenatore per Raul, ex stella delle merengues e attuale allenatore della formazione Under 19.