Zaccagni è l’oro del Verona, Il Milan riparte con Diaz, al Parma non basta il ritorno di D’Aversa

La vittoria del Milan contro il Torino dell’ultima giornata ci conferma non solo che la sconfitta contro la Juventus è stato un semplice incidente di percorso, ma anche il potenziale dei giovani rossoneri.

Tra questi, contro i granata, si è messo in risalto il classe ’99 Brahim Díaz, facendo registrare un’Efficienza Tecnica addirittura alla pari dell’MVP di giornata, Josip Ilicic (IET 98%), abbinata ad una buona visione di gioco (K-Solution 96%) ed un’ottima proprietà di palleggio (K-Pass 97%). Nel complesso, lo spagnolo è stato meno lezioso e più concreto, tentando solo due passaggi di difficoltà medio-alta (entrambi riusciti) e 2 uno contro uno offensivi (entrambi vinti). Il talentino in prestito dal Real Madrid sta assimilando sempre di più gli schemi di Pioli, con una costante crescita tattica (K-Movement 95%), oltre che in fase di interdizione (Pressing 93%, percorre 116 metri al minuto di cui il 25% ad alta intensità ed il 10% ad alta accelerazione). Non gli resta che sperare di avere altre chance dal tecnico rossonero, per ottenere quella continuità di rendimento che gli garantirebbe un posto tra i Top Player.

Chi invece non è più una sorpresa è Mattia Zaccagni, prezioso anche nell’ultima partita, questa volta con un assist vincente per Dimarco. Il centrocampista del Verona vanta un dato che lo inserisce a pieno titolo tra i Top Player del campionato: un doppio 95% in IET ed IEF. Il mediano scaligero è in confidenza e in forma, come dimostrano i 75 minuti contro il Crotone in cui ha prodotto un alto indice accelerativo, su una distanza totale di 8 km, di cui 1,8 ad alta intensità e 213 metri di sprint. L’ultima partita è stata un manifesto delle tante doti del ragazzo di Cesena, tra cui la capacità di accelerare la manovra (Aggressività Offensiva 96%), le qualità nel dribbling (ha 4 occasioni di 1vs1 e salta l’uomo 3 volte), oltre a palesare una certa crescita tattica (K-Movement 95%).

Una risposta importante nell’ultimo turno è arrivata anche dalla Lazio, vittoriosa contro il Parma del rientrante D’Aversa. Il successo del Tardini ha evidenziato una condizione atletica notevole: mediamente ogni biancoceleste ha percorso quasi 12km (il record di giornata, di Milinkovic-Savic, è di 12,5), di cui 3,2 ad alta intensità e 350 metri di sprint. In grande spolvero gli uomini chiave, con il pieno recupero della coppia Luis Alberto-Milinkovic-Savic (entrambi IET 94%), la costanza di Immobile (K-Movement 95%) e la forma fisica di Lazzari (IET 95%), oltre a mezza squadra con valori in linea con quelli di alta classifica: tutti parametri che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato. In aggiunta, l’Indice di Efficienza Tecnica del 91,8% è vicino agli standard di altissimo livello della scorsa stagione. Ennesimo segnale che i biancocelesti stanno ritrovando loro stessi.