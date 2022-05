Zanetti: «Messi ancora il migliore, Argentina squadra intelligente». Le parole del dirigente dell’Inter

Javier Zanetti parla così della sua Argentina alla vigilia della gara con l’Italia.

Le sue parole: «Il gruppo del Mondiale è difficile ed equilibrato, ma l’Argentina ha una grande squadra. Sono tre rivali che possono creare pericoli, ma bisogna giocare una gara alla volta, senza guardare troppo avanti. Ho molta fiducia in chi sarà selezionato. Credo che la vittoria in Copa America abbia aiutato molto da punto di vista della gestione della pressione. Messi? È il nostro miglior giocatore, il migliore al mondo e ha una grande voglia di giocare il Mondiale da protagonista. Scaloni ha moltissimi meriti perché con il suo staff tecnico, dove ci sono amici come Aimar e Samuel, ha lavorato con grande umiltà per migliorare il livello dell’Argentina e ci è riuscito. Adesso la nostra è una squadra intelligente, che sa come gestire e affrontare le partite, ha una buona solidità difensiva, in mezzo al campo ha giocatori che sanno gestire bene il pallone come De Paul che è cresciuto moltissimo soprattutto con la Nazionale e lo sta dimostrando».