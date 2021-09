Inter, Zanetti: «Risultato che dà fiducia ma ora testa alla Fiorentina»

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro il Bologna

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ai microfoni di Radio 24 ha commentato la straripante vittoria dei nerazzurri per 6-1 contro il Bologna. L’ex capitano alza subito l’attenzione in vista della prossima sfida, quella contro la Fiorentina di Italiano in grande spolvero.

«Ieri grande prestazione dell’Inter. Risultato importante che dà fiducia, ma ora testa alla Fiorentina martedì».

