Zanetti sicuro: «Peccato per la sconfitta, ma per il Verona sono convinto di una cosa» - Calcio News 24

Verona, Zanetti fiducioso nonostante la sconfitta: «La strada è quella giusta»

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma allo Stadio Olimpico, il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN. Nonostante il risultato negativo, l’allenatore si è detto soddisfatto dell’atteggiamento e della crescita continua del gruppo.

«Abbiamo fatto una grande partita, ma non è bastato. Il Verona ha mostrato intensità, idee e carattere, ma di fronte abbiamo trovato una Roma molto cinica. Avevo chiesto continuità e, sotto questo aspetto, sono contento: è la terza gara consecutiva in cui mettiamo in campo il massimo. Il risultato è negativo, ma vedo tanti segnali positivi.»

Zanetti ha poi parlato delle prossime gare che attendono i gialloblù: «Ora abbiamo davanti tre partite fondamentali. Questa deve essere la base di partenza. Abbiamo lavorato tanto per dare un’identità precisa al Verona, e finalmente si comincia a vedere. Dobbiamo salvarci attraverso prestazioni solide, fatte di sacrificio e organizzazione. Finora abbiamo raccolto meno di quanto meritato, ma questo deve spingerci a lavorare ancora più duramente.»

Il tecnico ex Venezia e Empoli ha anche fatto un confronto con la scorsa stagione: «La sensazione è che questo gruppo sia più facile da plasmare. Abbiamo ripartito da zero, con ragazzi affamati e con talento, pronti a mettersi in gioco. Il Verona che sto vedendo mi segue in ogni dettaglio, e questo è fondamentale per costruire un percorso che ci porterà all’obiettivo finale: la salvezza.»

Su alcuni singoli, come Orban e Giovane, Zanetti si è detto fiducioso: «Hanno tutto per esplodere. Anche senza gol stanno impressionando, vuol dire che hanno qualità. Il gol arriverà, ci vuole solo tempo, fiducia e un pizzico di fortuna. L’importante è creare occasioni, poi i dettagli faranno la differenza.»

Con questa sconfitta, il Verona resta a secco di punti contro una big, ma può guardare avanti con fiducia. L’impronta di Zanetti si vede sempre di più, e l’ambiente gialloblù sembra compatto e motivato per affrontare le prossime sfide decisive.

Fammi sapere se vuoi che lo converta anche in altri formati editoriali o se vuoi aggiungere paragrafi specifici.