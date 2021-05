Zaniolo, controllo ok al ginocchio: «Si riparte, sono felicissimo»

Finalmente buone notizie per Nicolò Zaniolo che oggi si è sottoposto ad alcuni controlli al ginocchio a Innsbruck: le sue parole

Nicolò Zaniolo vede il ritorno in campo: il centrocampista della Roma oggi si è recato in Austria, a Innsbruck, per sottoporsi ai controlli al ginocchio dal professor Finck. Recupero che procede alla grande come svela lo stesso Zaniolo su Instagram: «Si riparte! Felicissimo e grazie mille veramente a tutti».

Zaniolo ora potrebbe ripartire dalla Primavera per farsi trovare pronto per la prossima stagione con Mourinho.