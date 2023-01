Zaniolo, lo sfogo dell’amico influencer: «Quanta ingratitudine»

L’influencer Gaspare Galasso, amico di Zaniolo, difende il giallorosso dalle critiche dei tifosi: «Gratitudine a chi ha sempre dato tutto»

Gaspare Galasso, influencer e amico di Nicolò Zaniolo, ha voluto difenderlo dalle critiche che stanno arrivando all’attaccante della Roma. Di seguito le sue parole su Instagram.

«Un minimo di gratitudine a chi ha sempre dato tutto quello che poteva dare. A chi ha portato qualcosa a Roma dopo anni nonostante i due bruttissimi infortuni che avrebbero distrutto chiunque. La forza come ci ha dimostrato Nico sta nel rialzarsi, combattere e onorare la maglia come ha sempre fatto questo ragazzo, sfortunato non poco. Ricordiamoci – ha aggiunto – che la gente ha fischiato il ragazzo che neppure qualche mese fa ha dato il massimo contributo per ottenere una coppa mai vinta a Roma. Che sia Champions, Europa o Conference stiamo parlando di un trofeo internazionale. Riflettete».