Zappacosta saluta il Chelsea: «Che viaggio fantastico!»

Davide Zappacosta, nuovo giocatore dell’Atalanta, ha salutato il Chelsea con un breve post social. L’esterno è passato a titolo definitivo al club bergamaco.

«Arrivederci Chelsea, che viaggio fantastico! Una FA Cup, una Coppa UEFA, indossare questi colori ti regala un’emozione speciale! Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro».

Goodbye #ChelseaFC what an amazing journey! One FA Cup, one UEFA Cup, wearing this colours gives you a special emotion! Thank you for everything and best of luck for the future. Zap pic.twitter.com/77WAfzNvcy

— Davide Zappacosta (@DZappacosta) August 24, 2021