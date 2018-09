Zaza in coppia con Belotti? «Falso problema, con Rodrigo ho fatto 14 gol»

Le parole di Simone Zaza, attaccante del Torino, sulla possibilità di giocare in attacco insieme ad Andrea Belotti

Simone Zaza in coppia con Andrea Belotti nel Torino che verrà? La possibilità del doppio centravanti verrà contemplata anche dall’allenatore Walter Mazzarri? Intanto l’ex Juventus e Valencia, Zaza, vota sì alla possibilità di far coppia con Belotti al centro dell’attacco dei granata. Il bomber giunto in Italia dopo la parentesi nella Liga spagnola conferma con queste dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Stampa: «Ho giocato con Rodrigo a Valencia ed ho fatto 14 reti. A Sassuolo, qualche anno fa, andò benissimo con un partner d’attacco: mi sembra un falso problema. E, in Nazionale, ho giocato in coppia con Immobile».

Virata su ciò che concerne il momento vissuto dalla Nazionale Italiana. Gli Azzurri hanno balbettato nei primi due impegni di Nations League, rimediando un pari interno contro la Polonia ed una sconfitta in Portogallo. Uno dei tanti problemi della selezione azzurra è la difficoltà nel trovare la porta avversaria, questo è il commento di Zaza: «In questo momento segniamo poco, è vero. Ma è solo un momento: non penso si possano mettere in discussione le qualità di attaccanti come Belotti o Immobile o degli altri centravanti azzurri. I gol li sappiamo fare. Vuol dire che dovremo lavorare ancora di più per cercare nuove soluzioni».