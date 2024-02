Zazzaroni: «Preoccupato per la testa di Gianluca Rocchi...»

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha fatto il suo editoriale sulla situazione di Rocchi e della classe arbitrale

COMMENTO – «Sono preoccupato per la testa di Gianluca Rocchi e, di riflesso, per il campionato. Perché nell’imborghesitissimo mondo arbitrale è in atto una guerra di potere e ruoli: contrasti “politici”, squilibri e capricci che disturbano (eufemismo) l’operato del designatore toscano, togliendogli le necessarie tutele e la tranquillità, già in parte fisiologicamente compromessa da alcune discutibili direzioni dei suoi. La federcalcio, che è garante della regolarità dei campionati, fatica, in questa fase storica, a svolgere la funzione di regolatore: ha altri problemi da risolvere e avversari da affrontare, purtroppo, sui classici temi legati a poltrone, potere, denaro. Domanda innocente: la pace passa per caso dalla testa di Rocchi? Tagliata quella, gli arbitri troverebbero la strada dell’unità? La risposta è no; no, se permangono le condizioni attuali: l’eventuale successore si ritroverebbe infatti nella stessa, identica situazione. Tra due fuochi».