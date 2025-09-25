Zazzaroni: «Ho rivisto il vero Chiesa, mi chiedo perché non sia titolare in Azzurro». Il commento del giornalista sull’attaccante del Liverpool

Una prestazione da urlo che riaccende i riflettori sul suo immenso talento. La partita di Federico Chiesa con il Liverpool contro il Southampton ha incantato tifosi e addetti ai lavori, e tra questi c’è il giornalista Ivan Zazzaroni, che ha affidato a Instagram una riflessione tanto appassionata quanto polemica.

Zazzaroni, dopo aver assistito alla dominante performance dell’esterno italiano in Coppa di Lega, ha voluto condividere il suo entusiasmo ma anche la sua perplessità sulla gestione di un talento che, a suo dire, dovrebbe avere un ruolo molto più centrale sia nel suo club che in Nazionale. Nel suo messaggio, ha trovato anche un momento per un augurio al giovane difensore Giovanni Leoni, uscito dal campo per il gravissimo infortunio al ginocchio.

L’analisi del giornalista è un elogio incondizionato, che si trasforma presto in una critica diretta. «Ho visto Liverpool-Southampton (in bocca al lupo a Leoni) e rivisto il miglior Chiesa, due assist, la corsa fluida a testa bassa dei giorni più belli e molto altro, e mi chiedo come non possa giocare con più frequenza in Premier e come non possa essere titolare in azzurro. Se non volete guardare tutta la partita fatevi bastare gli highlights».

Le parole di Zazzaroni sono un macigno. Da un lato, c’è la celebrazione del ritorno di un campione ai suoi massimi livelli, capace di dominare la partita con due assist e con la sua tipica corsa inarrestabile. Dall’altro, c’è una doppia, pesante domanda che suona come un’accusa. La prima è rivolta al Liverpool e al tecnico Arne Slot: come è possibile che un giocatore così decisivo non sia preso più in considerazione in Premier League?

La seconda è un messaggio diretto al commissario tecnico della Nazionale Gattuso: come può l’Italia fare a meno dal primo minuto di un talento di questa caratura? L’invito finale a guardare gli highlights è una provocazione, un modo per dire che la classe di Chiesa è così evidente da non richiedere nemmeno un’analisi approfondita. Il messaggio è chiaro: il vero Federico Chiesa è tornato, e non farlo giocare è un delitto.