Zazzaroni sull’Italia: «Vergognosi gli attacchi a Montolivo, perché non chiamare Cannavaro?»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sull’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia. I dettagli

Nel suo editoriale odierno, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha analizzato l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia.

GATTUSO NUOVO CT – «Non so se – come dice Bufffon – Gattuso sia la miglior scelta possibile. E mi sfugge il motivo per cui il presidente Gravina abbia parlato di progetto, prima che del candidato, quando l’unico progetto possibile resta l’approdo ai Mondiali: non ne individuo altri perché non ci sono. Per l’amore che nutro per la Nazionale posso solo augurarmi che Rino ci porti finalmente là dove manchiamo dal 2014, sfruttando al meglio la linearità delle sue scelte e le qualità temperamentali che l’hanno reso Ringhio. Se il tuo piano è per un anno, pianta il riso. Se il tuo piano è per 10 anni, pianta gli alberi. Se il tuo piano è per 100 anni, educa i bambini. Noi abbiamo un piano per otto mesi e pochissimo riso da piantare. L’ispiratore della scelta Gattuso e derivati, Gigi Buffon, si è assunto una grossa responsabilità, così come ha fatto il neo ct, sulle cui spalle poggiano i destini della Federcalcio: la mancata qualificazione porterebbe inevitabilmente all’azzeramento di tutte le cariche federali e addio che t’amavo».

CANNAVARO E MONTOLIVO – «Per questa Operazione Legend sono stati chiamati tanti campioni del 2006, nessuno ha però pensato di fare una telefonata a chi in quell’occasione vinse il Pallone d’oro, uno che da qualche tempo s’è messo a fare (bene) l’allenatore. Una Under non si nega a nessuno: non sarà che Cannavaro fa paura? E, se sì, a chi e perché? Vergognosa la shitstorm su Riccardo Montolivo, reo di aver detto pubblicamente la sua su Rino: il giudizio era strettamente personale e evidentemente non confutabile. L’offesa all’autore è la meno civile e la più schifosa delle reazioni».