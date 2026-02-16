Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Zazzaroni spiazza dopo Inter Juve: «Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mangiar me**a nella vita di tutti i giorni!»

Published

3 ore ago

on

By

Ivan Zazzaroni

Zazzaroni ha espresso il suo punto di vista nell’analisi relativa a Inter Juve. Ecco il suo pensiero dopo quanto successo a San Siro

Sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni propone la sua visione delle cose dopo i fatti di sabato sera in Inter-Juventus. Secondo lui, il calcio è finito in una trappola psicologica da cui non si esce. L’errore di San Siro è solo la punta dell’iceberg di un sistema che ha perso la bussola. Il problema è alla radice: «Da quando c’è il Var pretendiamo che l’arbitro veda anche quello che a occhio nudo non si può vedere». Questa forma di condizionamento trasforma il direttore di gara, lo spinge spesso a sentirsi «Hawkeye, Occhio di Falco, e a commettere errori clamorosi». Sebbene il numero degli sbagli si sia ridotto per quantità, la qualità delle polemiche è rimasta intatta. La battaglia per un calcio giusto sembra persa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Eppure, non possiamo alzare bandiera bianca. Ivan Zazzaroni traccia una linea netta tra la rassegnazione e la resistenza civile. «Non possiamo arrenderci a un protocollo colpevolmente sbagliato, insufficiente, “ipocrita”». E soprattutto, non possiamo cedere «alla violenza dei social, alle minacce di morte rivolte con una disinvoltura e una vigliaccheria disarmanti» a arbitri, calciatori e famiglie. È una guerra culturale contro «l’ignoranza, l’incultura, la rabbia» e contro «i cretini che ci circondano e si moltiplicano».

Siamo diventati schiavi del «microscopio televisivo», vittime di un’informazione che specula sulle polemiche e di tifosi pronti a rinfacciare il passato. Ma la domanda vera è un’altra: «Saremmo in grado, oggi, di tornare indietro?». La risposta è secca: «Rispondo per tutti i sani di mente: no». Al primo episodio contrario chiederemmo l’intervento della tecnologia. La verità è amara e sociale: «Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mandar giù quelli che ci toccano nella vita di tutti i giorni. A mangiar merda insomma».
Chiude tutto una massima di Wilkie Collins, perfetta per descrivere l’ipocrisia del tifoso medio: «Le nostre parole sono come giganti quando ci fanno un torto, e come nani quando ci rendono un servigio». Evitate di minacciarlo: la natura ci ha già pensato 137 anni fa.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero1 ora ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×