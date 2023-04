Zazzaroni: «Pogba e Di Maria sono cadaveri calcistici». Il giocatore della Juve risponde

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato a Pressing affermando che Paul Pogba e Angel Di Maria sono due cadaveri calcistici

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato a Pressing affermando che Paul Pogba e Angel Di Maria sono due cadaveri calcistici, per via dei numerosi recenti infortuni e dell’età che avanza. Il Fideo, dal canto suo, ha deciso di rispondere alla provocazione.

L’attaccante della Juventus ha infatti commentato con tre emoji che ridono al commento del noto giornalista come a segnalare che, per certi commenti, non vale nemmeno la pena arrabbiarsi.