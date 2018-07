L’ex allenatore del Crotone, Walter Zenga, concede una foto ad un tifoso che poi lo insulta, lui gli risponde educatamente su Instagram.

L’ex allenatore del Crotone, Walter Zenga, è ancora alla ricerca di una panchina a causa dell’esonero dal club calabrese che ha deciso di allontanarlo dopo la retrocessione in Serie B, giunta all’ultima giornata dello scorso campionato. Oggi il tecnico milanese è stato coinvolto in un piccolo episodio curioso. Zenga, difatti, ha deciso di concedere ad un tifoso una foto ricordo, ma il ragazzo una volta acquisito il selfie lo ha postato sui social network accompagnandolo con un insulto nei confronti dell’Inter: «Sempre Inter m…». L’allenatore, accortosi del fatto, non ha fatto attendere la propria risposta arrivata attraverso Instagram Stories postando la foto con il ragazzo e scrivendo: «A essere gentili, ci si rimette sempre».