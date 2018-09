L’ex allenatore di Crotone e Sampdoria, Walter Zenga, è tornato a parlare di Serie A e dell’Inter, squadra a cui è molto legato

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana, Walter Zenga, ha rilasciato una lunga intervista al programma radiofonico Radio Anch’Io Sport in onda su Radio Rai Uno. Zenga ha parlato inizialmente dell’andamento del campionato italiano dopo cinque giornate: «La Juventus è ripartita forte ma, rispetto al Napoli, ha avuto anche un calendario più abbordabile. Adesso iniziano gli scontri diretti e i punti servono soprattutto per l’autostima della squadra. Spero che con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia, il campionato sia tornato ai tempi in cui attirava i grandissimi campioni».

L’ex allenatore di Crotone e Sampdoria si è poi soffermato sul momento dell’Inter, reduce dalla vittoria in extremis contro i blucerchiati: «A volte bastano un paio di risultati per cambiare il corso della stagione. Col Tottenham sembrava tutto negativo e invece in 5 minuti è tornato l’entusiasmo. Domani contro la Fiorentina affronteranno una partita complicata perché i Viola giocano molto bene. A mio avviso la squadra, grazie alla campagna acquisti che ha fatto, deve riuscire ad arrivare almeno tra le prime tre. L’Inter ha cambiato mentalità riuscendo a segnare anche nei minuti finali. Oggi puoi rimontare due gol di svantaggio, dipende dall’allenatore e dalla rosa che hai a disposizione».

Zenga si è, poi, soffermato su un suo possibile ritorno in Italia: «Io all’Inter? Con i nerazzurri ho un rapporto viscerale, ma la società ha a disposizione un allenatore fortissimo come Spalletti. Spero di tornare presto in Italia, sarei rimasto volentieri a Crotone e spero che possano tornare presto in Serie A. Ho una grande voglia di tornare in Italia ad allenare. Allenare in Serie B? Di fronte a un progetto serio ne possiamo parlare. Non si rinuncia mai a prescindere». «La Nazionale? Gli Azzurri– ha concluso l’ex tecnico- sono un discorso a parte. Mancini saprà fare le cose in una certa maniera e le farà bene, ne sono certo».