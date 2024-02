Zerbin Monza: «Qui sto benissimo, con Galliani mi sono sentito un professionista»

Alessio Zerbin, esterno del Monza, ha parlato del momento con la sua nuova squadra a La Gazzetta dello Sport

Alessio Zerbin ha 24 anni ed è uno dei nuovi arrivi del mercato di gennaio nel Monza. Con La Gazzetta dello Sport ha raccontato il perché ha scelto il club brianzolo e quanto è felice di giocarvi.

GIOVANE – «Non sono più da considerare un giovane».

L’AMBIENTE – «Ho trovato un gruppo fantastico, mi son sentito parte dopo un’ora. La sera in cui sono andato a cena con Adriano Galliani dopo la firma è stata quasi la prima volta in cui mi sono sentito davvero un professionista. Avevo un po’ di timore reverenziale, mi ha fatto sentire a mio agio. La mia timidezza non è emersa».

LE SUE CARATTERISTICHE E PALLADINO – «Sì, gli piacciono i giocatori di gamba. Devo migliorare alcune cose, tipo la lucidità sotto porta. Quello step devo farlo io»

PERCHÉ IL MONZA – «É l’occasione per giocare con più continuità e per dimostrare di essere da A. É la soluzione giusta. E poi… Galliani!».

L’USCITA DI CASA – «Quando nel 2015 sono andato al Gozzano. Studiavo, mi allenavo e mi facevo da mangiare. I miei ci tenevano allo studio e quindi qualche tirata d’orecchi per voti non buoni mi è arrivata. Mentre la pasta che mi cucinavo io e che mangiavo il giorno dopo appena finito la scuola non me la scorderò mai… Sono orgoglioso della straordinaria normalità della mia famiglia che mi ha trasmesso i valori del vivere bene».